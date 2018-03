Benevento-Cagliari 1-2



Cragno 6: Tiene in partita la sua squadra con due parate decisive nel momento più critico, per il resto è ordinaria amministrazione



Romagna 5,5: difensore elegante, ma anche concreto quando serve. Troppo spesso, però, finisce per perdersi l'uomo



Ceppitelli 6: guida la difesa senza particolari sbavature, anche perché il Coda visto oggi non è un avversario particolarmente complicato da fermare



Castan 5: avrebbe dovuto finire la partita con largo anticipo, ma l'arbitro lo grazia risparmiandogli il secondo giallo. Ci pensa Lopez a tirarlo fuori



(dal 79' Farias s.v.)



Faragò 5,5: si vede poco, nonostante abbia lo spazio per pungere. Ma evidentemente non era in giornata



Ionita 5: fuori partita anche lui, tanto è vero che dopo un'ora Lopez decide di toglierlo



(dal 64' Sau 6: il suo ingresso dà un po' di brio alla manovra, scelta che paga)



Barella 6,5: è il vero leader di questa squadra, nonostante abbia solo 21 anni: si prende la responsabilità di calciare un rigore decisivo e non sbaglia



Padoin 6: soffre da mezzala, soprattutto nella prima frazione quando il Benevento gioca a ritmi alti. Cresce nella ripresa



Miangue 6: qualche lacuna difensiva, ma anche tanta qualità in fase di appoggio. Riesce ad arrivare sempre con puntualità sul fondo



Han 5,5: la sua vivacità ha mandato in crisi i difensori del Benevento nella prima parte del match, poi però è progressivamente sparito dal campo



(dal 76' Ceter s.v.)



Pavoletti 7: come all'andata, anche stavolta timbra il cartellino in pieno recupero. Ed è un gol pesantissimo





All. Lopez 6,5: con un pizzico di fortuna e qualche decisione arbitrale a favore, riesce a portare a casa un risultato preziosissimo che permette al Cagliari di allontanarsi dalla zona calda