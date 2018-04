Cagliari-Udinese 2-1



Cragno 6: zero responsabilità sul gol dell'Udinese. Per il resto non viene mai chiamato in causa.



Pisacane 6,5: è sempre nella posizione giusta al momento giusto. Prestazione di carattere e di sostanza.



​Ceppitelli 7: si fa sorprendere da Barak in occasione del vantaggio friulano. Con il passare dei minuti sale in cattedra e pesca il jolly vincente con una zuccata da vero bomber.



​Castan 6: rischia grosso in avvio di gara su Lasagna, che lo mette in difficoltà con la sua velocità per tutto il primo tempo. Cresce alla distanza.



​Faragò 6: qualche scorribanda sulla corsia di competenza, ma niente di trascendentale.



Padoin 6,5: è più intraprendente del solito, creando qualche grattacapo tra le linee all'Udinese.



Cigarini 6,5: torna in campo dopo oltre due mesi e la prestazione del Cagliari ne risente. Sfiora il gol su punizione, dalla quale però nasce il gol di Pavoletti. Si becca un giallo ingenuo che gli farà saltare la trasferta contro l'Inter.

(Dal 74' Cossu SV)



Barella 6,5: recupera una quantità infinita di palloni, preziosissimo come sempre in entrambe le fasi. Anche lui salterà la trasferta di Milano per squalifica.



Miangue 6: spinge tanto sulla corsia mancina, è sempre attento anche in fase difensiva. Nella ripresa deve alzare bandiera bianca per i crampi.



(Dal 67' Ionita 6: dà una grossa mano a blindare il risultato nei minuti finali.)



​Sau 6,5: gara di sacrificio per il folletto di Tonara, chiamato a svariare per tutto il fronte d'attacco per far salire la squadra.



​Pavoletti 7,5: in area di rigore avversaria le prende tutte lui, compresa la palla vagante dopo il palo di Cigarini che trasforma il gol.



(Dall'88' Ceter SV)





All. Lopez 6,5: interrompe la striscia negativa di tre sconfitte consecutive, tornando al successo e consegnando al Cagliari una boccata d'ossigeno. Da rivedere le ripartenze subite soprattutto nel primo tempo.