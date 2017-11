Cagliari-Hellas Verona 2-1





Rafael 6: ex della gara, attento in occasione dei pochi pericoli creati dal Verona. Incolpevole sul gol di Zuculini.



Romagna 6: controlla bene Fares senza mai andare in difficoltà. Preciso nell'impostazione.



Ceppitelli 6,5: fortunato in occasione del gol del pareggio, ma la sua è una prestazione solida e concentrata. Non da mai spazio a Pazzini.



Andreolli 6: buona la gara anche del centrale ex Inter, controlla Cerci senza troppi affanni e lavora bene con i compagni di reparto.



Faragò 7: grazie alla sua caparbietà e alla freddezza sotto porta regala tre punti importantissimi ai suoi. Corre senza sosta per l'intero corso del match. Tra i migliori.



Ionita 6: prestazione gagliarda e concentrata. Si fa spesso vedere anche in fase offensiva senza troppa fortuna.



(dal 78' Farias 6: entra subito bene nel match creando più di un pericolo lì davanti alla difesa veronese. Nel finale spreca clamorosamente l'occasione del 3 a 1).



​Cigarini 5: appannato, poco lucido ed impreciso. Sbaglia anche il rigore del possibile pari. Non era proprio giornata.



(dal 88' Dessena sv: non ha tempo per incidere).



Barella 6: tanta quantità e tanto lavoro sporco per il giovane centrocampista, molto bravo anche negli inserimenti tra le linee.



Padoin 6: solita prestazione concentrata e generosa. Mette in difficoltà più volte Caceres e Romulo con delle buone discese palla al piede.



Sau 6: molto bravo a conquistare il rigore poi sbagliato da Cigarini, gioca molti palloni ma con poca lucidità. In generale punge poco la difesa veronese.



(dal 64' Joao Pedro 6,5: il suo ingresso da più brio alla manovra offensiva sarda. In un paio di occasioni va pure vicino al gol).



​Pavoletti 6: lavora tanto per la squadra ma spreca alcune buone occasioni calciando debolmente su Nicolas.





All. Lopez 6: il suo Cagliari conquista tre punti preziosi pur senza giocare una gara particolarmente entusiasmante. Buona la reazione allo svantaggio iniziale.