Sassuolo-Cagliari 0-0



Cragno 6: la mira sballata del Sassuolo non gli consente di scaldare i guanti nel primo tempo, nonostante qualche brivido. Nel secondo la storia non cambia.



Andreolli 6: fatica a tenere Politano. Il più in difficoltà dei tre centrali sardi sulle prime. Buona e fondamentale chiusura su Duncan a inizio secondo tempo.



Ceppitelli 6: malgrado la botta subìta nei primi minuti resta in campo e sfiora addirittura il gol di testa al 41', salito a saltare su una punizione calciata da Barella.



Castan 6,5: chiusure puntuali in entrambi i tempi.



Padoin 6: con esperienza aiuta Andreolli ad arginare Politano, o più spesso a chiudere le discese di Peluso.



Barella 5,5: parte da mezzala duellando con Duncan, ma dopo l'infortunio di Cigarini arretra in posizione centrale. Il Cagliari diventa più quadrato ma certamente meno fluido. Molti errori a inizio ripresa.



Cigarini 5,5: inizia la partita un po' in affanno, sbaglia qualche tocco, poi un contrasto con Magnanelli lo mette kappaò. Esce zoppicando.



(dal 25' Sau 6: al suo ingresso la partita diventa più confusa, interrotta di continuo dalle fischiate di Mazzoleni. E Sau fa un tiro e poco più)



Ionita 6: parte da interno sinistro, finisce mezzala destra dopo l'uscita di scena di Cigarini. Risponde all'intensità di Missiroli prima e Duncan poi abbastanza timidamente.





Lykogiannis 5,5: non benissimo quando va al cross, male in difesa. Si fa sorprendere dalle discese di Lirola più di una volta.



(dal 62' Dessena 6: si va a piazzare a destra al posto di Padoin, che va sulla fascia sinistra. Contenimento, pochissima spinta)



Joao Pedro 6,5: è il migliore del Cagliari, almeno nella prima frazione. Poi i sardi si abbassano e stentano a ripartire. Le sue giocate restano comunque le più pulite nella manovra sporca dei rossoblù.



Farias 5,5: molto movimento, tanti tocchi, poche incisioni nell'arco dei novanta minuti.



(dal 74' Pavoletti 6: cerca di tenere qualche pallone in più in attacco, col fisico)







All. Lopez 6: porta a casa un punto saggio. Cagliari comunque fin troppo rinunciatario, specialmente dall'infortunio di Cigarini in avanti, quando Lopez è costretto ad arretrare Barella in mediana.