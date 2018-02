Cagliari-Napoli 0-5



Cragno 5,5: non impeccabile sul raddoppio di Mertens, per il resto ha poche responsabilità.



Romagna 5: rivede il campo dopo oltre un mese e la sua prestazione ne risente.



​Ceppitelli 5,5: prova a tenere in piedi la baracca, ma contro questo Napoli è dura per tutti.



​Castan 5: dalla sua parte nascono i primi due gol degli azzurri, non è positivo come nelle altre uscite. Nel finale commette l'ingenuo fallo di mano che manda sul dischetto Insigne.



​Faragò 5,5: parte bene, poi cala alla distanza come tutti i suoi compagni.



Barella 5: corre per due ma è troppo poco lucido in fase di impostazione.



Padoin 4,5: perde la palla sanguinosa dalla quale nasce il gol spacca partita di Callejon. Senza dubbio tra i peggiori in campo.



(dal 59' Ionita 5,5: non entra con la giusta mentalità e subisce le fitte trame del centrocampo napoletano.)



​Lykogiannis 5: poco incisivo sia in copertura che in fase di possesso.



Joao Pedro 5: segue come un'ombra Jorginho, ma non basta per arginare il regista di Sarri.



Han 6: positivo l'esordio dal 1' con la maglia rossoblù. Fa venire il mal di testa a Koulibaly nei primi minuti di gara, è l'unico che cerca di impensierire la retroguardia avversaria con i suoi micidiali spunti.



(dal 62' Cossu SV)



​Pavoletti 6: mette subito i brividi al Napoli con una zampata ravvicinata, poi lotta e sgomita come un leone tra i centrali partenopei. Giornata di sacrificio per lui.



All. Lopez 5: formazione a trazione offensiva, con Joao Pedro trequartista a dar fastidio a Jorginho e due attaccanti puri come Han e Pavoletti insieme dal 1'. Scelta coraggiosa e che paga, ma solo fino alla mezzora, quando il Napoli sblocca la contesa e poi domina in lungo e in largo per tutto il match.