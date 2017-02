Atalanta-Cagliari 2-0



Rafael 5,5: sul secondo gol non poteva far nulla, certo è che con la difesa che ha davanti sarebbe difficile per chiunque poter gestire la propria porta con tranquillità;



Pisacane 5: Spinazzola gli scappa via sempre;



Ceppitelli 5,5: lui e il compagno di reparto peccano sul primo gol atalantino, dove Gomez è stato lasciato solo



(83' Ionita sv);



Bruno Alves 5,5: la sua prova rispecchia quella del compagno di reparto, per quanto i principali guai avvengano dai terzini, si fa notare in una deviazione in angolo nelle prime battute del secondo tempo;



Capuano 5: vedi la pagella di Pisacane



(79' Serra sv);



Tachtsidis 5: giocando a centrocampo dovrebbe cercare di rompere le manovre avversarie e far ripartire l'azione. Ma ciò non gli riesce e quando prova a smistare in avanti la sfera non è mai preciso;



Isla 6: sufficienza per l'impegno che si è visto maggiormente nella seconda parte dell'incontro;



Dessena 5: soffre le incursioni di Spinazzola e il suo supporto alla squadra è davvero stentato



(69' Miangue sv)



Barella 5,5: come Dessena non è mai superiore al gioco atalantino in mezzo al campo. E la differenza si vede;



Di Gennaro 6,5: si prodiga come può, cerca di 'rubare' palloni e forse è anche quello che s'impegna più di tutti per cercare di raddrizzare il match. Ma invertire la rotta di una barca che ormai ha preso il largo, da solo e senza una ciurma che rema all'unisono, è un'impresa impossibile;



Borriello 6: unica punta di riferimento, quando gli arriva palla, cerca di gestirla come può, ma non è semplice fare reparto quando non hai un centrocampo alle spalle in grado di sostenerti e passarti bene la sfera;



All. Rastelli 5: questo Cagliari ce lo dovrebbe spiegare. La scelta di partire con un centrocampo a cinque, lento e incapace di prendere velocità sugli esterni atalantini, non funge. Dopo il time break, passa a una sorta di 4-3-3, il Cagliari gestisce bene la gara ma non si ricorda che è sotto di due reti e non fa nulla per pareggiare i conti.