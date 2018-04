Hellas Verona-Cagliari 1-0



Cragno 6: intuisce la traiettoria del rigore di Romulo e non riesce a pararlo per un soffio. Nella ripresa non è quasi mai impegnato e se la cava bene.



Pisacane 5: non è particolarmente impegnato ma insieme ai due compagni di reparto fatica a contrastare la fisicità di Fares e gli inserimenti di Romulo.



Romagna 5,5: leggermente più positivo dei compagni di reparto, ma nemmeno lui da mai impressione di grande sicurezza.



Castan 5: bravo nelle palle alte ma in difficoltà quando attaccato nell'uno contro uno da Romulo e Aarons.



Faragò 5,5: parte molto timido agendo quasi da terzino, poi esce alla distanza e ha pure la migliore occasione dei rossoblù ma Nicolas la sventa con un grande intervento.



Ionita 5: giornata non particolarmente positiva per l'ex gialloblù che subisce la fisicità di Zuculini e Fossati ed è spesso poco lucido in impostazione.



Barella 5,5: prestazione sottotono per il gioiellino dei sardi. Vive di fiammate e non riesce mai a dare continuità alla sua manovra.



Padoin 6: solita prestazione onesta e diligente. Nella mediana rossoblù è uno dei più attivi, anche se i suoi inserimenti non impensieriscono mai la retroguardia scaligera.



(dal 74' Cossu 6: aggiunge qualità nella trequarti sarda. Forse poteva essere più utile se fosse entrato prima).



Lykogiannis sv: la sua partita finisce quasi subito. Zuculini lo colpisce duro e lui è costretto a chiedere il cambio.



(dall'11 Miangue 5: tanto impegno ma pure tanti, troppi errori per il giovane belga che non mette praticamente mai in difficoltà Bianchetti).



Sau 5,5: si muove molto svariando su tutto il fronte d'attacco ma non trova mai il guizzo per far male al Verona.



(dal 58' Ceter 6: entra molto bene in partita con un paio di accelerazioni interessanti. La sua freschezza però non basta al Cagliari per ribaltare l'inerzia della gara).



Pavoletti 5: qualche buon colpo di testa ma pure il fallo di mano che vale il rigore da tre punti per il Verona. Sfortunato.





All. Lopez 5: male. Oggi il Cagliari al Bentegodi poteva dare la spallata definitiva al Verona in chiave salvezza. Non c'è riuscito anche perché la prestazione dei suoi è stata molto scialba e poco determinata.