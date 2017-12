Cinismo da fare paura, la sorpresa di giornata è rossoblù: il Cagliari di Diego Lopez sbanca l’Atleti Azzurri d’Italia e sale a quota 20 in classifica.



Atalanta-Cagliari 1-2



CAGLIARI:



Rafael 6,5: vola da un palo all’altro quando l’Atalanta vuole fargli male, specie quando c’è un calcio piazzato. Salva il ritorno atalantino nella ripresa, clamorosa la parata su Gomez al 25’ della ripresa, ma la rete subita è sul suo palo.



Romagna 6,5: dialoga bene col compagno di reparto, ma in più di una volta si perde il Papu Gomez. Salva un gol fatto allo scadere del primo tempo togliendo la palla ad Ilicic.



Andreolli 7: acquisisce autorità in difesa col passare dei minuti, anticipa provvidenzialmente Gomez nel primo tempo ed evita un contropiede all’inizio della ripresa. Diego Lopez lo chiama fuori per non rischiare, essendo già ammonito.



(dal 53’ Pisacane 6: poco attento in difesa nei primi minuti della sua gara, è suo l’assist per la rete annullata a Pavoletti)



Ceppitelli 6,5: primo tempo senza sbavature, serve come il pane sul tiro a botta sicura di De Roon.



​Faragò 6,5: degli uomini di centrocampo è uno dei più reattivi, specie quando c’è da mantenere il vantaggio. Ruba un pallone a Spinazzola e riesce a far partire l’azione del raddoppio.



​Padoin 6,5: infallibile sotto porta in occasione dello zero a due, mostra una freddezza disarmante da buon ‘amuleto’ come i tifosi lo hanno ribattezzato.



​Cigarini 6: in occasione del gol, spedisce un pallone telecomandato che ha bisogno soltanto di essere spinto in porta. Evitabile giallo per un fallo su Ilicic.



​Ionita 6: ha la peggio dopo uno scontro di gioco e chiede l’aiuto dei sanitari, è la prima volta che si nota la sua presenza in campo, ma sono passati ‘appena’ quaranta minuti dall’inizio di gara.



​Miangue 5: spinge e rientra meno dell’altro esterno Faragò, ma supporta il centrocampo. Ingenua l’ammonizione nei primi minuti della ripresa, ancora di più quella che gli costa il rosso in extremis.



​Farias 6: ha sui piedi una clamorosa occasione per pervenire al raddoppio, ma Toloi lo fredda in controtempo. Assist al bacio per Padoin, ma spreca la rete dello zero a tre.



(dal 86’ Deiola s.v.)



​Pavoletti 7: ancora in gol contro l’Atalanta, per la quarta volta in cinque gare. Troppo libero di colpire in area di rigore, aiuta tanto la squadra a recuperare metri. Segna il tre a zero ma giusto annullare per fuorigioco.



(dal 74‘ Sau 6: entra e riesce, con la sua mobilità e qualche incursione, a dialogare con Farias. Ma il lavoro di Pavoletti era tutt’altra cosa)



All. Diego Lopez 6,5: l’atteggiamento dei suoi è perfetto nel primo tempo, e gli permette di vincere la partita. Prima ci si difende e poi si riparte. Con un cinismo d’alta scuola.