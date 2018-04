Cagliari-Bologna 0-0



Cragno 6: un paio di interventi di ordinaria amministrazione e poco più.



Pisacane 5,5: positivo in fase difensiva, ma quando entra in possesso palle è troppo impreciso.



(Dal 90' Romagna SV)



​Ceppitelli 6,5: mette una pezza quando serve, facendosi trovare sempre al posto giusto al momento giusto.



​Castan 6: i movimenti di Palacio gli creano qualche grattacapo, ma lui se la cava discretamente.



​Faragò 6,5: è una costante spina nel fianco per la retroguardia bolognese con le sue sgroppate sulla fascia destra.



Barella 6: non è incisivo come al solito, il turno di stop per squalifica non gli ha giovato affatto.



​Cigarini 6: troppo compassato quando entra in possesso di palla, qualche cambio di gioco interessante ma poche verticalizzazioni.



Ionita 6,5: lotta come un leone su ogni palla, si rende utile sia in ripartenza che in fase di contenimento. Nel finale di gara lascia il campo stremato.



(Dall'81' Lykogiannis SV)



​Padoin 6: fa buona guarda su Orsolini, ma si vede di rado nella metà campo avversaria.



​Sau 6,5: svaria con qualità e sacrificio su tutto il fronte d'attacco, rendendosi anche pericoloso dalle parti di Mirante che con una prodezza gli nega la gioia del gol. Lascia il campo con i crampi e tra gli applausi della Sardegna Arena.



(Dal 65' Han 5,5: entra per dare vivacità al reparto avanzato, ma sbaglia quasi tutti i palloni.)



​Pavoletti 5,5: riceve pochissimi palloni giocabili, ma quando Faragò lo manda in porta spreca clamorosamente da pochi passi.





All. Lopez 5,5: poche idee, poca grinta e poco mordente. Per uscire dalle zone di bassa classifica serve qualcosa in più.