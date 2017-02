Crotone-Cagliari 1-2



Gabriel 6: non lo si vede praticamente mai, neanche sul gol subito.



Padoin 5,5: jolly all’Atalanta e alla Juve, jolly qui: non c’è modulo in cui Padoin non possa essere schierato, magari sulle prestazioni potrebbe esserci qualcosa da obiettare. Oggi viene

schierato da terzino destro e va in affanno, Stoian lo svernicia più volte.



(dal 54’ Borriello 7: la panchina iniziale non la digerisce proprio perciò appena ha l’occasione decide di sfogare la rabbia accumulata sfoderando un sinistro al fulmicotone. Mancano 4 gol poi Bobo Vieri gli dovrà pagare le vacanze).



Bruno Alves 5,5: le 90 presenze in Nazionale maggiore e le 78 nelle coppe europee dovrebbero conferirgli la giusta autorità su un campo di provincia, ma allo “Scida” soffre.



Pisacane 6: balla paurosamente nella prima mezz’ora, poi piano piano prende fiducia. Carbura alla distanza.



Murru 5,5: nulla gli riesce come vorrebbe. Scorbutico.



Isla 6,5: i tempi di Udine sono lontani, ma a Cagliari sta riacquistando il vecchio ardore. Rinato.



Barella 6: è il più giovane dei 22 in campo, ma la gamba la mette sempre. Gli isolani hanno trovato il degno erede di Conti, anche nel computo dei gialli.



Dessena 6: solita partita di lacrime e sangue.



(dal 67’ Di Gennaro 6: entra e dà tranquillità).



Ionita 5,5: dopo un lungo infortunio tornare titolare e far bene non è mai facile. Rimandato, ma merita altre chance.



João Pedro 6,5: la pioggia e il campo pesante non hanno certo favorito i sensibili piedi del brasiliano che però sono freddi, freddissimi, nello sfruttare l’errore di Claiton e siglare il pareggio per il “Casteddu”.



Sau 5: non segna dal 22 dicembre e con oggi i minuti di digiuno salgono a 406. “Pattolino” dove sei finito?



(dal 76’ Capuano s.v.)





All. Rastelli 6: Borriello gli toglie le castagne dal fuoco, ma l’emorragia di gioco in trasferta continua a persistere. Corregge in corso d’opera gli errori della formazione iniziale. Può dormire sonni tranquilli, d’altronde è l’unico allenatore promosso in A ad essere ancora al suo posto.