Udinese-Cagliari: 2-1



Rafael 7,5: para il rigore e salva la sua porta in diverse occasioni.



Isla 6: si spinge poco in avanti e quando ci arriva talvolta scivola, suo l'assist per il gol di Borriello.



Salamon 6: bene in chiusura su Zapata nell'azione più nitida della prima frazione.



Alves 5,5: in ritardo sulla conclusione gol di Perica.



Murru 6: qualche buona chiusura, devia in angolo il tiro di Zapata.



Barella 5,5: sfortunato nell'azione del calcio di rigore per il suo fallo su Widmer.



(75' Faragò s.v.)



Tachtsidis 6: è sempre una bella guerra con Hallfredsson ma non bellissima per gli esteti del calcio.



Deiola 5,5: non riesce a dare ordine alla manovra del Cagliari.



(80' Padoin s.v.)



Joao Pedro 5,5: il meno incisivo nella già scarsa fase offensiva sarda.



(69' Farias 5: entra e la sua squadra subisce due gol, perlomeno sfortunato)



Sau 5,5: non trova i varchi per pungere, in un paio di palle buone si fa trovare in fuorigioco. Sanguinoso il pallone perso che porta Perica al gol.



Borriello 6,5: gli arrivano pochissime palle, ma quelle due che arrivano se le cerca e si rende pericoloso





All. Rastelli 5,5: la sua squadra regge per tre quarti di partita, troppo poco per portare a casa punti.