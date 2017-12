Il tecnico del Cagliari Diego Lopez ha presentato, nella consueta conferenza stampa della vigilia, la sfida di domani tra la formazione sarda e l'Atalanta di Gasperini: "Per noi è una gara importante, l’ultima dell’anno solare. Dobbiamo fare una grande prestazione. Abbiamo lavorato bene per arrivare all'appuntamento nel migliore dei modi. Affrontiamo una squadra che sta facendo bene da un anno a questa parte, ma ci servono punti e dobbiamo andare a prenderli su ogni campo. Dobbiamo essere agguerriti e giocare sapendo che lottare e onorare la maglia è l’unico modo per arrivare alla salvezza. Le recenti prestazioni, eccezion fatta per l'ultima, sono state ottime. Abbiamo affrontato le prime sei della classifica. A Roma il risultato ci ha lasciato con l’amaro in bocca, ma avevamo giocato una buona partita, specie in fase di non possesso. L’unica gara dove non siamo stati all’altezza è stata appunto quella contro la Fiorentina: abbiamo analizzato gli errori e sappiamo dove dover migliorare. L’Atalanta è una squadra compatta in fase di possesso, sviluppa il gioco sulle fasce ma il loro punto di forza è davanti, dove abbinano tecnica e fisicità. Se facciamo le cose che siamo in grado di fare, possiamo dire la nostra. Il risultato dipende da noi, siamo padroni del nostro destino".