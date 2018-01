L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ha presentato in conferenza stampa il match contro la Juventus: "Non dobbiamo farli ragionare. E dobbiamo giocare, guardando sempre la porta perché l'obiettivo è quello. Bisogna sempre far meglio, quindi meglio che a Roma e a Bergamo, dove però siamo andati via col morale alto perché la prestazione è stata grande. L'Atalanta è forse la squadra che esprime il miglior calcio, l'abbiamo battuta e vorrei che questo venisse fuori. Sul primo gol non solo demeriti loro, noi sapevamo che il dischetto lo lasciano molto libero e ci abbiamo lavorato".



Sulle scelte di formazione: "In porta gioca Rafael. Come a Bergamo. Barella e Dessena sono convocati".



Su Allegri: "Cosa gli ruberei? La serenità. Comunque parliamo spesso, ha coraggio e ha fatto tanto in Champions".