Vittoria all'ultimo respiro per il Cagliari contro il Benevento. Ecco le dichiarazioni di Diego Lopez in conferenza stampa: "Ho detto ai ragazzi che oggi sarebbe stata una partita complicata. Si sono viste cose positive, abbiamo lottato fino alla fine con coraggio e determinazione. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo sbagliato in difesa con tre palloni passati vicino al portiere. Questa rosa può fare molto, ha tutto per fare bene e bisogna proseguire il lavoro sul campo. Il rigore? Lo sbaglia chi lo tira, però abbiamo sprecato anche nel secondo tempo sempre con Marco. È normale che poi se la partita rimane in bilico, loro ci credono sino alla fine, è una delle cose sulle quali dobbiamo migliorare. Siamo in un momento particolare, il risultato aiuta molto, sul rigore penso che non ci sia niente da dire, era inesistente. Joao Pedro e Ionita fuori dall'inizio? L'ho detto ai giocatori che questa è una settimana particolare con tre match in sette giorni. Oggi avevamo bisogno di gente fresca, io voglio il meglio per il Cagliari per cercare di fare al meglio la partita".