Diego Lopez, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa dai suoi contro il Genoa.



SULLA PARTITA - "Era difficile questa partita per noi dopo il brutto secondo tempo contro il Torino, ci sono stati pochi giorni per preparare la gara. Teniamoci stretta questa prestazione e così arriveremo alla salvezza, pensiamo poco a questo gol subito. Nel secondo tempo si è vista una squadra che ha giocato, i ragazzi hanno tenuto sempre la testa. Ci è mancato poco, dobbiamo fare di più per fare risultato. Bisogna tenere presente tutti e due i tempi, per fare risultato serve fare i gol".



ASSENZE PESANTI - "Non parlo di chi manca, la cosa più importante è che sta crescendo Barella e adesso nel ruolo di Cigarini sta facendo molto bene. Oggi giocavano dei ragazzi che non scendevano in campo da tempo facendo anche loro altrettanto bene. Non dobbiamo disunirci, dobbiamo sempre tenere presente l'esempio della salvezza del Crotone lo scorso anno. Il valore tecnico viene fuori ma ci vuole tanta determinazione, sono fiducioso per il raggiungimento della salvezza".