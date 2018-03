L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Genoa: "Il risultato con il Napoli è stato pesante. Anche se contro il Napoli, ma è brutto soprattutto in casa. Ogni giorno ho provato a liberare i ragazzi da quei cinque gol. Vanno eliminati lavorando più duro in settimana e rivedendo gli errori fatti, cercando di migliorare quello che uno cerca di mettere in campo. Nel primo tempo abbiamo preso due gol, il secondo non era da subire perché stava finendo il primo tempo. Siamo stati noi meno bravi perché avevamo noi per cinque volte la palla. Quando fai questi errori contro queste squadre ti puniscono subito".



Sul fatto di giocare dopo un'avversaria diretta per la salvezze come la Spal: "Dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, poi gli altri risultati si vedranno. Non dobbiamo aspettare che gli altri si fermino, guardiamo il campo e a quello che facciamo noi. La lotta sarà fino alla fine. Nell’ultima giornata hanno vinto Spal e Verona, sapevamo che poteva succedere. Bisogna arrivare concentrati a noi stessi e guardare agli altri il tanto che basta".



Su Han: "È un giocatore che sta crescendo e l’abbiamo dimostrato. Contro il Chievo ha fatto 20’ e si è visto qualcosa. Contro il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, poi ha avuto i crampi ed è stato il motivo del cambio. Ha tirato fuori la sua qualità contro una squadra come il Napoli che non ti fa respirare e ti toglie la profondità. Si è mosso bene e continuerà a crescere".