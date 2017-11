Diego López, allenatore del Cagliari, è intervenuto al termine della vittoria contro l'Udinese (0-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due: "Sapevamo che l'Udinese è una squadra fisica, giocano con molta intensità. Noi siamo venuti qua per giocare una gran gara e lo abbiamo fatto. Abbiamo sofferto sui secondi palloni, ma abbiamo mostrato le nostre qualità. Come ho detto ai ragazzi, dobbiamo prendere punti ovunque. In questo campionato non puoi permetterti distrazioni, non puoi addormentarti. Dobbiamo fare la nostra prestazione, abbiamo le qualità giuste".