Diego Lopez, allenatore del Cagliari, ha parlato alla vigilia del match contro il Torino: "Anche all'andata vivevano un momento delicato, poi alla fine è venuta fuori la loro qualità. I granata sono forti, sono guidati da un grande allenatore con tanta esperienza che sa come affrontare le situazioni difficili. Ho letto che potrebbero passare al 3-5-2, ma a prescindere dal loro modulo dovremo cercare di non farli respirare, giocare la nostra partita con tanta aggressività e determinazione".



NAZIONALI - "Quello più stanco per il lungo viaggio è Han. Bisognerà valutare: ci aspettano tre partite ravvicinate".



L'ULTIMA CONTRO IL BENEVENTO - "Dopo il pareggio di Pavoletti la squadra ha recuperato palla ed è andata avanti, alla ricerca della vittoria: questo dev'essere sempre lo spirito che ci accompagna. Le partite non le vinciamo perché siamo il Cagliari: dobbiamo giocare sempre con determinazione, altrimenti facciamo fatica".



MIANGUE - "Ha appena 21 anni, ha la fortuna di lavorare con un maestro del ruolo come Alessandro Agostini. Senna è un ragazzo intelligente, ha un buon piede, un'ottima corsa. Sta migliorando, può crescere, lui come gli altri nostri giovani, Romagna, Han, Ceter, lo stesso Barella".



TIFOSI - "Domani ci sarà una grande cornice di pubblico, all’affetto dei nostri tifosi dovremo rispondere sul campo. Il tifoso del Cagliari lo conosco bene, nel momento del bisogno c'è sempre. Da parte nostra dovremo cercare di trasmettere al pubblico la nostra voglia di vincere. Giochiamo in casa, è importante fare punti. Possiamo farcela, con l’aiuto della nostra gente”.



MONDONICO - “Voglio rivolgere un pensiero per una persona di spessore che ci ha lasciato. Giusto ricordarlo".