Diego Lopez, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Premium Sport la partita persa dai suoi contro l'Inter per 4-0.



Queste le sue dichiarazioni: "Oggi dovevamo fare una partita con gente di corsa, fresca, per massimizzare gli sforzi, ma non siamo venuti qui sconfitti. Purtroppo si è messa subito male, perché siamo andati in svantaggio dopo pochi minuti, ma calcoli o non calcoli sarebbe stata dura fare risultato contro la grande squadra che si è dimostrata l’Inter. Quello che mi ha dato fastidio, oltretutto, è il fatto che non sia stato utilizzato il VAR in occasione del 4 a 0: se la partita è finita non significa che si possa accettare un errore, quel gol andava annullato per fuorigioco. È andata così, ora dovremo pensare alla prossima partita che per noi è fondamentale".