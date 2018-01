Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro il Milan: “Era complicato giocare col vento contro. C’era difficoltà sempre. Loro hanno fatto bene nel primo tempo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anche se serviva più intensità. Meritavamo il gol, ma il calcio è anche questo”.



"Espulsione di Barella? Ora andiamo a Crotone e siamo senza Barella. Non avremo Pavoletti e Joao Pedro. Noi non dobbiamo commettere questi errori gravi. Potevamo fari un pari che era giusto. Abbiamo commesso errori tecnici, ma gli errori più gravi sono questi. Il Milan è una squadra forte che gioca bene. Noi dobbiamo rimanere sempre concentrati. Dobbiamo ascoltare meno quello che c’è fuori dal campo".



"Calendario? E’ vero che abbiamo perso tante partite di fila, ma erano squadre di livello. A me piace la voglia di combattere, solo contro la Fiorentina non abbiamo fatto la partita. Oggi c’era questa palla gol…. Ora arrivano partite diverse, non dobbiamo più fare questi errori".