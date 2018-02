Diego Lopez, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo: "Farias? Il mese di gennaio è un mese difficile, perché il giocatore può essere distratto. Ma lui ha sempre dato il massimo in allenamento, per questo ha giocato. Cerco sempre di essere giusto, basandomi solo sul campo e sugli allenamenti. Durante la partita mi è piaciuto, ha oscurato Viviani, insieme a Pavoletti. In fase offensiva ha dato un po’ meno, ma ci sta. Sono contento per il gol di Sau. Tra gli attaccanti chiunque metta in campo dà sempre una grossa mano in fase di non possesso. Il Sassuolo? Farà la partita della vita. Sarà una partita durissima, con una squadra forte tecnicamente e che ha preso sette gol e sarà arrabbiata. Sarà fondamentale restare concentrati, come e ancor più della gara contro la Spal. Nella concentrazione dobbiamo migliorare, contro la Spal negli ultimi minuti potevamo subire due gol sugli sviluppi di due calci di punizione. Abbiamo rischiato moltissimo. Chi gioca? È una rosa che mi piace, ne ho parlato anche col presidente. Non cambio dal 3-5-2, anche se è un modulo che mi permette una certa flessibilità. Vedo bene tutti i ragazzi. Anche Cossu, il più grande del gruppo, si allena sempre al massimo ed è un esempio, come Joao Pedro e Cigarini. Padoin a volte lo devi tirare via dall’allenamento perché sennò non se ne va. Lykogiannis? Lui e Castan hanno dato un buon contributo finora. Il greco ora continuerà a crescere e in questo modulo sarà fondamentale per le sue caratteristiche. Romagna? È un ragazzo che lavora molto. In queste partite non ha giocato ma lo tengo comunque sempre in considerazione. Lo stesso è successo a Pisacane. Futuro? Mi fa piacere quello che ha detto il presidente. Cagliari è la mia città e mi piacerebbe restare. Ma per me è importante quest’anno".