Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha parlato a La Repubblica della prossima sfida di campionato contro la Juventus: “Loro sono più forti, ma se hai paura è finita. Anche quando ero capitano succedeva di avere dubbi, paure, ma non devi mostrarlo. Il modo migliore è fare il tuo calcio". Focus su Massimiliano Allegri, collega e amico: “Con lui ho giocato gli ultimi 2 anni. Una volta venne da me, ero infortunato, e mi disse: 'Diego, tu devi fare l’allenatore, inizia a studiare'. Non ci pensavo nemmeno, forse lui lo vedeva e io no. Ci sentiamo spesso, anche con i suoi collaboratori. Anche questa settimana? No, questa settimana non voglio sentirlo...".