L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio. In apertura, ha fornito alcune indicazioni sulla formazione: "Ceppitelli, Barella e Han sono i tre sicuri titolari. Per il rientro di Cigarini non esiste una tabella con dei tempi di recupero stabiliti". Sulla partita: "Dobbiamo tenere sempre presente la gara d’andata, la Lazio va attaccata. Sperando nella partita perfetta, il gruppo è unito, sano, forte".



Sulla morte di Astori: "Non sono riuscito ad andare al funerale, non ho avuto il coraggio di andarci. Non sono bravo ad esprimere il mio pensiero, preferisco tenermelo e non aggiungere altro. Abbiamo solo un bel ricordo di Astori che ci porteremo tutti dentro. Diventa difficile parlare di calcio in una settimana così. Un pensiero alla famiglia di Davide



Sulla sospensione per doping di Joao Pedro: "Non aggiungo altro rispetto a quanto detto dal club, il nostro primo pensiero è stare vicini al nostro compagno".