L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ha presentato la partita di domani contro l'Udinese: "Credo che la settimana di ritiro voluta da tutti, sia stata positiva. Ci fa prendere energie lavorando insieme, indispensabile per arrivare al meglio alla gara importante che ci aspetta domani. Un pareggio? A questa squadra non basta, dobbiamo cercare di vincere gli scontri in casa con le dirette concorrenti. Certo che quando non si vince è meglio non perdere, ogni punto è importante, ma domani bisogna cercare di fare i tre punti. A Genova ad esempio stavamo per pareggiare e nel finale avremmo dovuto tenere stretto il punticino. A Verona le occasioni per pareggiare le abbiamo avute, poi è ovvio che il risultato cambi tutto anche nelle valutazioni". Sulla contestazione subita dai tifosi: "Conosco da tanto i nostri tifosi, so che aiuteranno sempre la squadra. Quello che è successo a Elmas è un normale confronto e in certi momenti è nostro dovere ascoltare. Ho letto di disordini in aereo, ma c’ero e non è successo niente. Quando siamo atterrati abbiamo avuto un confronto, ci hanno detto la loro e noi abbiamo ascoltato. Abbiamo preparato bene la partita, cercheremo di fare anche più di quanto chiesto dai tifosi".