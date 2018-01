Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia la sfida di domani alle 18 contro il Milan: "Sono molto contento: ho vista molta intensità e concentrazione. Il Milan è una squadra forte, con tanti campioni. In difesa hanno campioni come Bonucci. È un club con una grande storia, va rispettata a prescindere dal periodo che sta vivendo. Hanno giocatori che ti possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Domani sarà una battaglia, dobbiamo combattere su ogni pallone, fare una prestazione maschia. Non hanno molto di meno della Juventus. Per fare punti bisognerà far meglio della gara contro i bianconeri. Dobbiamo essere più attenti rispetto alla scorsa partita, perchè alla prima occasione ti fanno gol. Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Abbiamo ricevuto molti complimenti, ma ora è il momento di fare risultato. Anche se c'è il Milan abbiamo il dovere di cercare di conquistare i tre punti. Giochiamo in casa, dobbiamo trascinare i tifosi dalla nostra parte. Per fare punti bisognerà far meglio delle sfida con Roma e Juventus. Mi piace il modo in cui la squadra affronta le gare senza paura, ora per fare punti c'è solo da migliorare alcuni punti. Anche col Milan dobbiamo ricercare i tre punti. Calciatori distratti dal mercato? Dobbiamo pensare sempre pensare ad allenarci senza pensare ad altro". Su Castan: "Sono contento del suo arrivo, ci ha dimostrato in questi giorni le sue qualità. Sappiamo che arriva da un momento di inattività ma si sta allenando duramente. Può giocare dal primo minuto: sono tutti pronti, ad eccezione di Miangue. Ceppitelli, Ionita e Sau giocheranno". L'allenatore dei rossoblu ha detto la sua sulla pausa: "Secondo me era giusto fermarsi. Più che una sosta natalizia mi sembra più uno stop per le Nazionali. I giocatori hanno avuto alcuni giorni liberi ma quando sono rientrati si sono fatti trovare subito pronti".