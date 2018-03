L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ha parlato in vista dello scontro salvezza contro il Benevento: "Ripensando agli altri scontri diretti giocati in trasferta, non dobbiamo ripetere gli stessi errori commessi contro Chievo e Sassuolo. A Benevento dovremo essere noi a fare la partita, non aspettare di prendere gol prima di reagire. Voglio vedere un approccio diverso e la convinzione di potercela fare. Dobbiamo avere la consapevolezza di non sbagliare, di sapere soffrire".



Sul Benevento: "Hanno messo sotto molto squadre, è un avversario profondamente cambiato rispetto alla partita di andata. Gioca, concede ma anche il Sassuolo è una squadra che concede e noi non ne abbiamo approfittato. Certo, il Benevento ha i suoi punti deboli, noi sappiamo cosa fare"



Sulla corsa salvezza: "La lotta per la salvezza vede una classifica corta, ma io penso che dobbiamo soprattutto pensare a noi stessi. Il lavoro durante la settimana va fatto a prescindere dal risultato della domenica precedente. Mancano ancora tante partite importanti, bisogna tenere l'equilibrio. I due punti persi contro la Lazio ci avrebbero fatto comodo ma non ci avrebbero definitivamente tirato fuori dalla lotta per la salvezza. Per me è fondamentale invece mantenere la concentrazione così come è successo la settimana della gara contro la Lazio".