L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ha commentato così il ko contro la Fiorentina: "E’ stata una sconfitta meritata. Loro sono una buona squadra, hanno fatto meglio, si sono messi a specchio ma sinceramente hanno fatto meglio di noi. Dispiace ma abbiamo sbagliato troppo tecnicamente e abbiamo pagato. Non siamo stati intensi e quando non lo siamo andiamo in difficoltà. E se poi concedi così tante occasioni a una squadra come la Fiorentina poi si viene puniti: non abbiamo fatto al partita che volevamo. Colloquio con Giulini? Abbiamo parlato come sempre ma quello che ci siamo detti lo tengo per me. L’espulsione di Joao Pedro? In questo momento non dico niente perché poi una parola in più non va bene. Però non mi sembra che abbia fatto una cosa così fuori dal mondo però non doveva farla perché mancava ancora molto. Cossu vertice basso del centrocampo? Avevamo bisogno di qualità in quella zona di campo, come l’abbiamo con Cigarini. Poi nella ripresa abbiamo cambiato am anche lì non abbiamo avuto i tempi giusti: non abbiamo fatto bene ne con Cossu ne con Barella come playmaker. Pavoletti fuori dal gioco? Oggi è andata così ma nelle altre partite l’abbiamo cercato e trovato. Noi dobbiamo tornare a percorrere la strada che stavamo facendo, dobbiamo dare continuità alle cose che stavamo facendo prima. Ora la testa è solo alla sfida con l’Atalanta".