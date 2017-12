Diego Lopez, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'impegno con la Fiorentina: "Il risultato di domani passerà dalla presentazione: dobbiamo pensare a noi, a come affronteremo la gara. Sfideremo una squadra di qualità e che sta bene, ma sappiamo quanto valiamo e cosa possiamo fare. Sia Rafael che Cragno sono recuperati: li abbiamo entrambi a disposizione. I nostri tifosi verranno alla Sardegna Arena, non ho dubbi: starà a noi caricarli minuto dopo minuto con una grande prestazione. Van der Wiel è in costante crescita, anche a Roma ha fatto una buona partita, soprattutto in fase di non possesso. Ho molta fiducia nel lavoro della squadra: con le prestazioni sta dando risposte importanti".