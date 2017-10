L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ha parlato dopo la sconfitta ottenuta contro la Lazio: "Dovevamo venire qui con coraggio e cercare di fare la partita, invece nei primi minuti siamo stati un po’ intimoriti. Col passare del tempo ci abbiamo provato e siamo riusciti a impensierire in più di un’occasione una squadra forte come la Lazio. I biancocelesti hanno meritato la vittoria, anche se il risultato è un po’ esagerato. Il gol del pareggio sarebbe stato importantissimo per noi, specialmente dal punto di vista psicologico, solo che l’arbitro ha deciso di annullarlo: peccato, ma dobbiamo prenderne atto. Questa sconfitta non ci deve far perdere lo spirito: penso che questo Cagliari abbia tutte le possibilità di riprendersi e lo deve dimostrare già dalla prossima sfida che è uno scontro diretto."