Diego Lopez, tecnico del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Hellas Verona: "L'atteggiamento deve essere quello mostrato contro il Benevento: sapevamo che dovevamo portare a casa i 3 punti e l’abbiamo fatto, a prescindere dalla classifica. Per domani è la stessa cosa: siamo in grado di fare bene e vincere. Sarà importante anche il contributo del pubblico, così come lo è stato contro il Benevento, quando ci ha trascinato alla vittoria. Certo, poi spetta a noi trascinare a nostra volta i tifosi con il comportamento sul campo. Affrontiamo una squadra in crescita, che sa lottare e che sinora non ha raccolto per le sue potenzialità e ha uomini di qualità come Pazzini e Cerci. Noi però non possiamo permetterci di guardare chi abbiamo davanti: guardiamo a noi stessi, ad ottenere i 3 punti e ad iniziare ad avere continuità di risultati",