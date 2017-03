Setacciando la stagione, ci si accorge di troppe incongruenze. Rastelli si prepara ad affrontare la volata delle ultime 10 giornate che separano il Cagliari dalla chiusura del torneo senza aver trovato realmente la quadra. Nel ritorno ha variato sistematicamente modulo, evidenziando stato confusionale, improntato alla ricerca dell’assetto ideale. Ma ha toccato tasti delicati. La chimica del complesso ha accusato e ne è venuto fuori un andamento isterico. Tante sconfitte nel 2017 (6, compresa la trasferta in casa-Milan, ultima di andata), alcune di misura, un paio corpose e nette, comunque inferiori ai capitomboli dell’andata. Le vittorie solo 2 (in casa col Genoa e a Crotone). Come si legge su Tuttosport, il 10° (o 12°!?) posto richiesto da patron Giulini appare chimerico: ci sarebbe da effettuare un cambio di marcia più che repentino. Meglio virare su altri aspetti. Rastelli si confronterà coi vertici a bocce ferme per decidere se proseguire il rapporto, ma non è subordinato al piazzamento. Dietro l’angolo la Lazio, domenica al Sant’Elia. Cagliari reduce dalla batosta con l’Inter e la sconfitta al 92’ a Firenze. La solidità mentale va ripristinata nell’arco di un intero confronto, recupero compreso. E gli stimoli ritrovati. Il mister ha avuto tanti meriti, ha rispettato le consegne (promozione lo scorso anno e salvezza in questo), ma ora va valutato nel lungo periodo, esaminando anche gli aspetti interni allo spogliatoio.