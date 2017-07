Il difensore belga del Cagliari, Senna Miangue ha dichiarato in conferenza stampa: "A Cagliari mi sono sentito da subito a casa, sono contento che la società abbia voluto acquistarmi. Mi trovo bene in Sardegna e con i compagni, abbiamo una squadra importante. La stagione che sta per cominciare è la più importante della mia vita, farò di tutto per essere pronto. Mi spiace aver trovato poco spazio l'anno scorso, ma c'era un giocatore forte come Murru. Io imparo e cerco di convincere il mister a puntare su di me. Mi metterò a disposizione sua e della squadra e dovrò farmi trovare pronto. Certo, fare il titolare nel Cagliari è una cosa particolare: rappresenti un'isola intera e hai una bella responsabilità".



"Cosa cambia tra Cagliari e Inter? Per me poco: sono due grandi squadre, ci vuole la stessa professionalità. La nostra è una squadra molto unita, diamo il massimo in allenamento come in partita, perché stiamo bene insieme. Barella è un giocatore importante, lo avevo notato già quando ci affrontavamo in Primavera. Nonostante sia giovane può insegnare tanto in termini di impegno e grinta. I miei modelli? Marcelo del Real Madrid e Alaba del Bayern Monaco, due giocatori che guardo sempre. I miei pregi? Corsa e statura, ma devo migliorare sull'aspetto tattico. Dipende tutto da me, voglio fare bene".