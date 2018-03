Il difensore classe '97 del Cagliari Sienna Miangue ha parlato al portale Sporza del suo futuro: "Il Cagliari sta migliorando, mi sento meglio, ma non sono ancora completamente soddisfatto. Voglio continuare a lavorare e mettermi in luce. Non sono in contatto con l’Inter da tempo, ma non mi interessa. Il Cagliari è l’unica cosa che conta ora. Non ho un piano per la mia carriera".