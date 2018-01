Cagliari-Milan 1-2 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 8' Barella, 36' Kessie (rig.), 42' Kessie



Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Ionita (61' Deiola), Cigarini, Barella, Padoin (77' Cossu); Sau (18' Farias), Pavoletti. All. Lopez



Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie (85' Borini), Biglia, Bonaventura (76' Locatelli); Suso (82' Abate), Kalinic, Calhanoglu. All. Gattuso



Arbitro: Guida di Torre Annunziata



Ammoniti: 27' Kalinic (M), 45' Suso (M), 56' Rodriguez (M), 64' Barella (C), 72' Deiola (C), 81' Pavoletti (M), 92' Cigarini (C)



Espulsi: 80' Rodriguez (M), 88' Barella (C)