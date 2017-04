Nicola Murru, terzino del Cagliari, parla alla vigilia della sfida con il Pescara: "Europei Under 21? Me la posso giocare con tutti. Barreca e Masina sono forti ma sono consapevole dei miei mezzi - spiega a la Gazzetta dello Sport - Poi, la scelta spetta al mister. Pescara? All’andata, con noi in dieci, Caprari ha pareggiato nel recupero. Vogliamo vincere senza prendere gol. Loro non hanno nulla da perdere, può essere pericoloso. Ma siamo decisi a prenderci i 3 punti. Mio periodo con Zeman? Brutti ricordi: non giocavo, siamo retrocessi. Acqua passata, sono concentrato sul Cagliari