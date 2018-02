Cagliari-Napoli 0-5 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 29' Callejon, 42' Mertens, 61' Hamsik, 72' Insigne (rig.), 90' Mario Rui



Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella (76' Deiola), Padoin (59'



Ionita), Lykogiannis; Joao Pedro; Han (62' Cossu), Pavoletti. All. Lopez



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj (72' Maggio), Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (75' Diawara),



Hamsik; Callejon, Mertens (64' Zielinski), Insigne. All. Sarri



Arbitro: Giacomelli di Trieste



Ammoniti: 31' Koulibaly (N), 35' Barella (C), 71' Castan (C)