Scende in campo il Napoli per provare ad allungare sulla Juventus. La squadra di Sarri sfida il Cagliari nel posticipo della 26esima gionrnata di Serie A, arbitrata da Giacomelli.



43' Regolare il gol di Mertens: Romagna tiene in gioco il centravanti del Napoli.



36' Giallo giusto a Barella: interviene, con la gamba alta, su Mario Rui.



31' Ammonito Koulibaly. Sull'out di sinistra stende Faragò lanciato sul fondo: giallo giusto.



16' Mertens calcia dal limite dell'area piccola con il sinistro: palla a lato. Il belga però protesta per una trattenuta di maglia da parte di Lykogiannis, che effetivamente c'è. L'arbitro lascia correre, il Var non interviene.