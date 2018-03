Simone Padoin, centrocampista del Cagliari, parla dopo il pareggio con la Lazio: "E' stata una settimana particolare, difficile, per noi, per il mister e per i tifosi. Ci voleva una prestazione così per omaggiare un nostro ex compagno. Sul campo si è visto il vero Cagliari. Potevano essere tre punti, ma questo pareggio aumenta la nostra consapevolezza. Avevamo preparato bene la garSetta con la Lazio, dovremo preparare ancora meglio quella col Benevento perché sarà uno scontro diretto molto importante. Sarà una sfida da non sbagliare".