Fabio Pisacane, terzino del Cagliari, parla a Sky Sport: "Il premio del The Guardian arriva grazie alla visibilità che ho avuto con l'esordio in Serie A. Rastelli? Col mister c'è un rapporto di stima, abbiamo trascorso insieme anche due anni ad Avellino, molto intensi. Non mi ha mai dato vantaggio, quello che mi è accaduto l'ho sempre meritato e sempre sarà così. Borriello? Da napoletani parliamo in dialetto, siamo sempre insieme. Cagliari? Faremo di tutto per ottenere il massimo da queste nove partite, la salvezza matematica è vicina ma vogliamo soddisfare la società e migliorare la nostra classifica".