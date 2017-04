Kwang Song Han è il primo calciatore nordcoreano a segnare in Serie A. L'attaccante del Cagliari ha così analizzato in mixed zone: "Sono molto felice per questa mia prima rete in Serie A. Ringrazio la Società, l’allenatore e i compagni di squadra. A Cagliari mi trovo benissimo. Il mio giocatore preferito? Mi piace molto Cristiano Ronaldo".