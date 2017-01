Prima della gara contro la Roma, il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli ha parlato ai microfoni di Premium Sport:



Ve la giocate?

"Affrontiamo una grande squadra in grande momento così come lo siamo noi, veniamo da ottimi risultati e prestazioni, vogliamo dare loro seguito sapendo di affrontare una squadra forte e in forma. Ci vorrà il Cagliari migliore della stagione per opporsi ad un organico in grande forma".



Migliorare in trasferta?

"La maggior parte dei punti sono arrivati in casa, poi ci sono state tante sconfitte però in alcune potevamo portare a casa qualcosa di più positivo, in questo girone di ritorno vorremmo cambiare il trend e fare risultati in trasferta perché siamo una squadra in crescita e aspetto questo tipo di risposte".



Come ha studiato la gara?

"Come fanno tutti gli allenatori delle squadre del nostro livello, studiando i particolari, i dettagli e cercando qualche crepa che nell'arco dei 90 minuti la Roma potrebbe concederci".



Borriello trascinatore?

"Mi auguro che faccia il gol dell'ex anche questa sera, è un momento positivo come per tutta la squadra, diciamo che lui è il cannoniere finalizzatore in questo momento, insieme ai vari Farias, Sau, ma Marco anche per la sua carriera e il suo passato ha qualcosa in più".