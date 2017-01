Conferenza stampa pre partita per Massimo Rastelli, alla vigilia della sfida che il suo Cagliari giocherà col Genoa: "Ringrazio pubblicamente la società che mi ha accontentato nella scelta di un vice che ci aiuterà nella seconda parte del campionato e chi meglio di Legrottaglie può aiutarci? All'andata siamo stati veramente sfortunati. Dal possibile 0-2 siamo passati al 3-1 nel giro di niente. Il Genoa ha grande fisicità, corsa. Va affrontato in un certo modo, giocano molto in ampiezza ed attaccano con tanti elementi. Il gruppo è pronto a ripartire. In base all'avversario potrei utilizzare lo stesso modulo di Milano. Giocherà Rafael come riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto. L'assenza di Bruno Alves è pesante, ho due opzioni che ho provato in settimana. Borriello è pienamente recuperato e ha grandi chance di giocare".