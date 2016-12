Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Speravo in un epilogo del genere perché avevamo un uomo in più e potevamo cercare quantomeno di riaprire e pareggiare la partita. Siamo passati sicuramente dall'inferno al paradiso. La rabbia di Dessena? Venivamo da due sconfitte, con cinque giorni di ritiro e c'era tanta tensione. Daniele tiene alla maglia, voleva rimanere in campo per ribaltare la gara. Io sono l'allenatore devo fare delle scelte, ho preferito mettere Borriello quando eravamo con un uomo in più per provare a ribaltare la partita e ho preferito tenere in campo gli altri centrocampisti. Capisco la reazione visto che sono stato calciatore anche io".