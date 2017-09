Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli: "Domani servirà grande attenzione fin dal primo minuto, oltre che una grande applicazione da parte di tutti. Il Napoli è bravissimo ad approfittare degli spazi che lascia l'avversario, hanno una velocità di pensiero unica. Le ultime prestazioni? Questa che sta per concludersi è stata una settimana di duro lavoro, è questa la sola ricetta per tornare sulla strada giusta. Quello che mi interessa domani è vedere un Cagliari coraggioso, pronto a giocarsela e ad esprimere il proprio gioco. Farias e Povoletti sono convocati e sono papabili per giocare dall’inizio. Rimangono qui i soliti con Ceppitelli, Melchiorri e Cossu. Cossu verrà con noi ma non giocherà. Romagna? Ha velocità di pensiero e sa quali sono le caratteristiche degli avversari, deve solo mettere in campo le sue caratteristiche e qualità, ricordandosi della squadra".