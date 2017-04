Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, parla i microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta sul campo dell'Udinese: "I ragazzi hanno fatto bene tutto, ma non siamo stati incisivi negli ultimi metri. Nel momento in cui l'Udinese è passata in vantaggio ha chiuso la gara in 7-8 minuti. Siamo stati bravi a riaprirla. Se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla".