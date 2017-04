Il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli parla a Rai Sport dopo il ko interno contro il Torino: "Hanno fatto valere il loro tasso qualitativo, noi stavamo tenendo bene il campo e non c'erano sentori di pericolo. Abbiamo preso il gol in 10, Borriello non stava bene. Il gol dell'1-1 ci ha fatti demoralizzare, nella ripresa abbiamo tentato in ogni modo di raddrizzarla. Ai ragazzi devo solo fare i complimenti. Faragò è un ragazzo interessante, viene dalla Serie B, poi si è fatto male, deve entrare in maniera graduale. Ho perso un giocatore importante come Borriello".