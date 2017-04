Ha parlato Massimo Rastelli, in vista dell'impegno di domani a Palermo contro i rosanero: "Mi aspetto una gara difficile, con un Palermo assetato di punti. Ma noi non saremo da meno. Dal punto di vista mentale la squadra sta molto bene, anche i nazionali sono tornati carichi". Una defezione e un recupero tra gli acciaccati: "Abbiamo recuperato Capuano, mentre Farias non è pronto". Poi, il pensiero su alcuni giocatori di grande interesse per i rossoblù: "Ionita è un giocatore eclettico, sa svolgere più ruoli a centrocampo, contiamo molto su di lui. Mi dispiace che Murru non abbia giocato con l'Italia U21: ha bisogno di fiducia, è in costante crescita. Borriello è un giocatore dalle immense qualità: per noi è molto importante averlo in campo".