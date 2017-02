Massimo Rastelli, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta: "Sono certo che tutti coloro che scenderanno in campo faranno una grande partita. È ora che iniziamo a fare punti in trasferta. Ibarbo? Sono contento del suo arrivo. Le sue caratteristiche erano latenti nel parco attaccanti che abbiamo. Lo sto studiando a dovere per collocarlo nel modo migliore. Speravo nella riduzione della squalifica per Joao Pedro. Il suo intervento su Strootman non è stato cattivo e la palla era pure giocabile. Il mercato? Sono contento di quanto fatto dalla società".