Massimo Rastelli, tecnico del Cagliari, parla dopo la sconfitta col Milan a Radio Rai: "Faccio fatica a commentare questa partita perché non meritavamo la sconfitta. Abbiamo fatto la gara dal primo al 98'. Torniamo a casa senza punti, ma usciamo a testa alta ancora, proprio come contro la Juventus. Per il gioco espresso e l'intensità oggi dovevamo vincere. VAR? Bisogna abituarsi e accettare ciò che accade, col tempo le cose diventeranno sicuramente più fluide. Siamo una delle poche squadre che ha creato tantissimo contro il Milan. Siamo usciti con grandissima personalità. Il risultato ci sta molto molto stretto, tornare a casa con zero punti è un peccato".