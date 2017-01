Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, l’allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli ha commentato così la sconfitta per 1-0 subita contro la Roma: "Abbiamo ripetuto la stessa gara fatta a Milano, siamo stati concentrati e compatti. Ci è mancato il guizzo finale, nel primo tempo abbiamo concesso pochissimo, peccato perché il loro gol ha un po’ suggellato il match. L’importante però è aver ritrovato compattezza, ora ce la giochiamo con tutte, non come a inizio anno.



GOL DI DZEKO - "Fallo di Dzeko sul gol della Roma? Dzeko ha usato tutta la sua fisicità, l’arbitro non ha fischiato e bisogna rispettare la decisione dell’arbitro. Dalla panchina sembrava fallo ma è andata così. Avrei voluto vedere a parti invertite cosa avrebbe deciso il direttore di gara.



SU BARELLA - "Barella ancora positivo? In Italia, fortunatamente, quest’anno tante squadre stanno dando fiducia a i giovani. Barella si sta mettendo in mostra, sta diventando sempre più decisivo, gioca a tutto campo e ha grandissimi margini di miglioramento".



GIUSTO IL ROSSO A JOAO PEDRO - "Il rosso a Joao Pedro? Nulla da eccepire. Tardivo l’ingresso di Sau? Con il senno di poi tutte le scelte o sono buone o sbagliate a seconda del risultato. Ci sono delle gare in cui bisogna coprire di più spazi rispetto ad altre dove ti puoi permettere qualche attaccante in più”